Este domingo no habrá energía eléctrica en el sur de Cartagena y parte de Turbaco

El equipo humano de TRANSELCA ejecutará actividades de mantenimiento en la Bahía del Transformador Ternera 3 45 MVA a 66.000 voltios, Bahía Acople 3 Barra Ternera 13.800 voltios, Bahía Línea 1 Ternera a Circuito 01 a 13.800 voltios, dentro de la subestación Ternera, este domingo 7 de septiembre de 2025 en el horario de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estos trabajos fueron coordinados con el Operador de Red de la Zona Afinia, quien nos informó que se requiere desenergizar los siguientes sectores:

Barrios de Cartagena

San Fernando, El Carmelo, Socorro, La Consolata, Villa Rubia, Los Jardines, La Victoria, La Central, Blas de Lezo calle 19A calle 21 desde la carrera 65 hasta 68, Urb. Simón Bolívar, Ciudadela 11 de noviembre, San Pedro Martir y El Milagro, Jorge Eliecer Gaitán, La Florida, Ciudadela Nelson Mandela, La Sierrita, Maria Cano, Camilo Torres, Nueva Delhi, Los Santanderes, Sectores Unidos, Villa Fanny, La Sierrita, Nueva Jerusalén, La Esmeralda I y II, Nazareno, Rossedal, Villa Corelca, Urb. Jardines de San Pedro.

Barrios de Turbaco

13 de junio, 5 de octubre, Alfonso López, Altamira, Arroyo Lejos, Av. Pastrana, Bellavista, Buenos Aires, Calle de La Cruz, Calle de La Cultura, Calle del Cerro, Calle del Progreso, Calle del Tronco, Calle El Coco, Calle El Espiche, Calle La Estrella, Calle Nueva, Calle Real, Calle San Martin, Calle Sta. Catalina, Camino a Quilembe, Campaña, Carretera Troncal, Coloncito, El Carmen, El Matadero, El Prado, El Recreo, El Rosario, El Talón, Fátima, Juan XXIII, La Canalita, La Conquista, La Floresta, La Línea, La Manga, La Mina, La Plaza, Las Cocas, Las Delicias, Las Mercedes, Loma de Piedra, Los Ángeles, Los Cerritos, Los Ciruelos, Los Laureles, Los Naranjos, Manzanares, Matute, Media Tapa, Nueva Colombia, Nueva Esperanza, Ospina Perez, Papayal, Paraíso, Posa Manga, Puente Honda, San Antonio, San Pablo, Turbaco, Unidad Res. Catalina, Urb. Arcos de Portasol, Urb. Altos de Plan Parejo, Urb. Bosque de La Ceiba, Urb. El Valle – Urb. El Zapote, Urb. La Cruz, Urb. La Granja, Urb. Los Campanos, Urb. Malibú, Urb. Torrecilla, Urb. Villa Campo, Urb. Villas de Calatrava, Urb. Villas de Turbaco, Villa Sta. Catalina, Villa Soila.

Con la ejecución de estos trabajos reiteramos nuestro compromiso con la prestación del servicio de transmisión y conexión de energía eléctrica en la Región Caribe Colombiana.