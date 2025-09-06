Desplazados en Arenal del sur recibieron ayudas humanitarias de la gobernación

En cumplimiento de las instrucciones del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, la Gobernación de Bolívar llegó a Arenal del Sur con una significativa operación de ayuda humanitaria, en respuesta al reciente desplazamiento y confinamiento en la zona rural de es municipio.

La misión incluyó donaciones de alimentos, zapatos y asistencia médica brindada por la Secretaria de Salud para atender a las familias afectadas.

“Hemos dispuesto alrededor de 4 toneladas de alimentos para brindar alivio inmediato a las comunidades que hoy enfrentan esta difícil situación”, afirmó el gobernador Yamil Arana, al destacar la rápida reacción del gobierno departamental frente a la emergencia.

Por delegación del gobernador, el secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación, Iván Sanes, lideró la misión humanitaria en el municipio. “Sabíamos que hasta el sábado tenían los recursos de alimentos y por eso desde el viernes nos hicimos presentes. Esperamos que esto represente un alivio para las casi 600 personas que se han visto afectadas”, declaró Sanes durante la entrega.

El alcalde, Ramón Zayas Fonseca, también expresó su reconocimiento al gobernador Arana. “Agradecemos al gobernador y a todo su equipo por atender el llamado, por ayudar a estas comunidades que tanto lo necesitan en estos momentos.”

Precisó que los desplazados abarcan los corregimientos de Santo Domingo y San Agustín, más tres veredas adicionales, incluyendo La Cañada, La Jungla y Sabaneta, cuyos habitantes han abandonado sus hogares tras recientes enfrentamientos y amenazas de grupos al margen de la ley que permanecen en la zona.

Desde la Gobernación de Bolívar se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que despliegue “toda su fuerza social, ademas de la fuerza pública para que garantice la seguridad y la paz en el sur de Bolívar.”