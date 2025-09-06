Convocan mesas de diálogo con manifestantes de El Tarrita

Protesta por parte de los habitantes de El Tarrita, en la vía nacional Cúcuta - Ocaña. / Foto: Cortesía comunidad.

Cúcuta

El descontento con el que se mantienen los habitantes de El Tarrita ante la no respuesta del gobierno nacional a un pliego de peticiones contemplado para superar la emergencia en la qu quedaron sumidos por una avalancha se mantiene.

Esta situación fue lo que motivó que lo que había empezado como una reclamación terminara en un bloqueo vial que ya cumple más de seis días entre Norte de Santander y la Costa Atlántica.

En medio de recordaciones sobre promesas, reclamaciones que se han quedado en papel, las 147 familias no están dispuestas a levantar la protesta que tienen allí entre Abrego y Ocaña hasta que no se produzca un acuerdo entre el gobierno nacional y estas comunidades.

En medio de los traumatismos que genera la incomunicación vial entre Ocaña y la Costa Caribe, y pese a las graves pérdidas económicas los lideres de la manifestación mantienen su posición reclamando una respuesta.

Los voceros del gobierno de Abrego aseguran que no se han podido adelantar tramites administrativos para el pago de subsidios y otras exigencias que hacen las comunidades y a esto se suma la falta de respuesta del gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Para el próximo lunes se prevé una mesa de diálogo entre las partes, autoridades del orden local, regional y los manifestantes para tratar de lograr un acuerdo y que se recupere la movilidad en esa arteria vial nacional.