Combates en zona rural de Santa Rosa del sur dejan un presunto guerrillero muerto

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9 del Ejercito, sostuvieron combates contra el grupo armado organizado ELN, en inmediaciones del corregimiento de La Marizosa, en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las tropas en el sector reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de un presunto integrante de este grupo ilegal, así como la incautación de un arma larga y proveedores.

Ejército encontró campamento del Clan del Golfo en el sur de Bolívar: lo abandonaron hace dos días

Las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida, contrarrestando ataques con drones adaptados con artefactos explosivos con los cuales pretenden atentar contra la vida e integridad de la población civil de esta región, y miembros de la Fuerza Pública.

“Seguimos comprometidos con fortalecer la seguridad de los habitantes en el sur de Bolívar”, destacó la institución militar.