PyMEs del territorio a participar en Impulso Energía Caribe 2026

La Cámara de Comercio de Cartagena y Ecopetrol invitan a las PyMEs formalizadas de Cartagena y Bolívar a participar en Impulso Energía Caribe 2026, un encuentro estratégico que reunirá a empresas, aliados del sector energético e industrial y grandes compradores regionales y nacionales los próximos 27 y 28 de mayo en el Hotel Estelar de Cartagena.

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El evento, desarrollado en alianza con empresas líderes del sector, busca fortalecer las capacidades empresariales del territorio, promover el relacionamiento comercial y generar oportunidades de articulación, encadenamientos productivos y desarrollo de nuevos negocios para las empresas de la región.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a espacios de formación, exhibición de oferta empresarial y participar en la rueda de relacionamiento “Somos Colombia”, una ronda de negocios especializada que permitirá establecer conexiones directas con grandes compradores del sector industrial a nivel regional y nacional.

La convocatoria está dirigida a PyMEs formalizadas ubicadas en Cartagena y Bolívar. Para participar en la Ronda “Somos Colombia”, las empresas deberán estar especializadas en la prestación de bienes y servicios para el sector industrial y contar con certificaciones vigentes acorde con las exigencias del sector.

“Desde la Cámara de Comercio de Cartagena seguimos generando espacios que conectan a nuestras empresas con nuevas oportunidades comerciales y escenarios de crecimiento. Impulso Energía Caribe 2026 representa una plataforma estratégica para fortalecer la competitividad empresarial, ampliar redes de relacionamiento y facilitar el acceso de las PyMEs del territorio a dinámicas productivas de alto valor para su desarrollo”, afirmó *Andrea Piña Gómez.

El encuentro hace parte de la apuesta institucional de la Cámara de Comercio de Cartagena por fortalecer la movilidad empresarial, impulsar el acceso a mercados y promover el desarrollo económico sostenible mediante escenarios de conexión entre empresas locales y grandes actores de la industria.

La participación en el evento no tiene costo y requiere inscripción previa.

Detalles del evento

Lugar: Hotel Estelar, Cartagena

Fechas: 27 y 28 de mayo de 2026

Horarios:

• 27 de mayo: 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

• 28 de mayo: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

La Cámara de Comercio de Cartagena y Ecopetrol invitan a las empresas interesadas a asegurar su participación realizando ambos registros:

• Registro general al evento:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=h1kwpHjPk0-dZL8Yr2U5ezV1aQoqaPpLli9gW_um-cZUQUpHRTVTWllORThGUDdTRklUUUVNU0hLRyQlQCNjPTEu&route=shorturl ‎