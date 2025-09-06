Alcaldía lideró plan de atención integral en Colinas del Tunal

Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta desarrolló una jornada del programa “Comunidades con Bienestar e Integración” en el barrio Colinas del Tunal.

A través de una coordinación de todas las secretarías de despacho, la comunidad pudo disfrutar de una amplia oferta de servicios y actividades.

​El alcalde de la ciudad Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “la jornada ofreció un espacio de participación para toda la comunidad, incluyendo niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Se brindó atención en salud, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y vacunación, además de asesorías en programas sociales como Colombia Mayor y Sisbén”.

Explicó que “desde la Administración Municipal estamos liderando espacios que permitan brindar una atención oportuna a todas las comunidades. Estos espacios son para que los aprovechen y no tengan que ir hasta la alcaldía, al contrario, el gobierno local llega a las comunidades”, mencionó el alcalde Jorge Acevedo.

“Esta es una más de las iniciativas que traemos a Colinas del Tunal para reiterar mi compromiso con la recuperación de este sector de la ciudad que ha sido afectado por la violencia. No vamos a bajar la guardia en las estrategias para hacerle frente a los hechos delictivos y capturar a los criminales”, puntualizó el mandatario.

​​Así mismo entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería Municipal, la Policía Nacional y el Ejército Nacional se unieron a esta iniciativa. Estas instituciones no solo garantizaron la seguridad del evento, sino que también participaron activamente con actividades lúdicas y recreativas.

​A la fecha, 22 sectores de la ciudad se han beneficiado de este programa.

​La próxima jornada se llevará a cabo mañana sábado 6 de septiembre, en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de La Salle, sede Antonia Santos, ubicada en el barrio El Páramo.