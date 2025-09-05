Investigan grafitis del ELN cerca a una escuela de San Antonio de Prado en Medellín

Medellín

Las autoridades investigan la aparición de grafitis alusivos al ELN en inmediaciones de la Escuela La Montañita, en el sector conocido como El Chorizo, del corregimiento San Antonio de Prado en Medellín, hechos que generaron zozobra en la población.

El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, confirmó que tras conocerse los hechos esta semana se desplegaron patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército, además de labores de inteligencia a cargo de la Sijín y el Sipol de la Policía Metropolitana.

“Ya se está indagando quién pudo haber estado detrás de estos graffitis. Se cuentan con algunos videos que muestran que fue una sola persona, se tiene identificado por dónde ingresó y hacia dónde huyó, y tarde o temprano tendrá que caer”, aseguró Manuel Villa.

El secretario de Seguridad enfatizó que los responsables no enfrentarán procesos por pintar grafitis, sino por delitos relacionados con terrorismo. Por ello, señaló que los operativos de seguridad continuarán en la zona para dar con los responsables y garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Otros hechos relacionados en San Antonio de Prado

Este hecho se suma al ocurrido el pasado 28 de julio, cuando las autoridades activaron protocolos de seguridad en la parte alta de la vereda Montañita, también en San Antonio de Prado, tras el hallazgo de una bandera del ELN y otra de Palestina.

La instalación de los símbolos fue reportada por habitantes del sector, lo que motivó la presencia de unidades del Ejército Nacional y del grupo antiexplosivos de la Policía, que verificaron la situación y descartaron la presencia de artefactos explosivos u otros elementos que representaran riesgo para la población.