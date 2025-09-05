Senador bolivarense Enrique Cabrales rechazó nueva reforma tributaria

El senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión IV del Senado, rechazó la nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, a la que calificó como una verdadera “dictadura tributaria” que castiga a los colombianos.

Según Cabrales, esta iniciativa representa una carga injusta para quienes sostienen la economía con su trabajo diario.

“Los hogares de ingresos bajos y medios serán los más golpeados, ya que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo básico, el cual se verá encarecido de forma indirecta. El Gobierno insiste en que la canasta familiar no se verá afectada, pero con los cambios en el IVA —un impuesto altamente regresivo—, el aumento de la inflación y la transferencia de costos del sector financiero, el impacto económico será profundo, especialmente para los sectores más vulnerables”, señaló Cabrales.

El senador cuestionó que esta Ley Estatutaria no busca justicia tributaria. “Nos preguntamos, ¿para qué quiere el gobierno más recursos? Para seguir alimentando la corrupción y financiar burocracias ineficientes todo a costa del sacrificio de la clase trabajadora colombiana”.

El senador alertó sobre las medidas fiscales que afectan directamente a sectores estratégicos de la economía nacional, como:

● El IVA del 10% a los combustibles encarecerá el transporte público, el movimiento de mercancías y los alimentos, y hará más costoso acceder a un vehículo para movilizarse.

● El 19% a espectáculos, cine, conciertos y eventos deportivos encarecerá el acceso a la cultura y al deporte.

● La renta del 50% al sector financiero terminará golpeando directamente a usuarios y empresas, que deberán pagar créditos y servicios bancarios más costosos.

● Las sobretasas al petróleo y carbón reducen la competitividad, ponen en riesgo miles de empleos y ahuyentan la inversión extranjera.

● Ampliar el IVA castiga más a quienes menos tienen, mientras las amnistías reiteradas premian a los evasores y destruyen la confianza en el sistema.

● El IVA del 19% a los licores golpeará directamente a tenderos y gastrobares, sectores castigados por la inseguridad y que ahora deberán enfrentar más costos.

Finalmente, el senador Enrique Cabrales hizo un llamado al Gobierno Nacional para que, en lugar de insistir en una dictadura tributaria, se concentre en recortar el gasto de funcionamiento y frenar el crecimiento desmedido de la burocracia, que año tras año consume recursos públicos que deberían destinarse a la inversión social y al bienestar de los ciudadanos.