Se robaron 12 contadores de gas en el barrio Las Brisas de Ibagué

Ibagué

Preocupados así se encuentran los habitantes del barrio Las Brisas en la Comuna 11 de Ibagué por el constante robo de los contadores de gas y la luz en horas de la madrugada.

En diálogo con Caracol Radio, Edgar García, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas, aseguró que no son habitantes en condición de calle, sino delincuentes dedicados a este tipo de hurtos.

“Es un problema gravísimo el que estamos viviendo en el barrio Las Brisas, le hacemos un llamado a la alcaldesa, Johana Aranda, al secretario de Gobierno y al comandante de la Policía porque esto se nos está saliendo de las manos van 12 contadores que se han hurtado”, dio Edgar García.

Los hurtos han quedado en videos de seguridad del sector

Según García, lo extraño es que los contadores que se están robando son los antiguos “Se están llevando los contadores de gas que son de antimonio, los antiguos, los nuevos tienen una serie de materiales por lo que no se los llevan, a la vez los contadores de energía”.

Un contador para el servicio de gas tiene un costo cercano a los $700 mil lo que genera un efecto grave para el bolsillo de las familias de estrato 1 y 2 que residen en el barrio Las Brisas de Ibagué.

“El daño es tan grande que dejan a las familias sin como cocinar sus alimentos y con la necesidad del dinero para adquirir uno nuevo, a otras familias solo les dañan los contadores y los dejan en las calle tirados”, resaltó.

Dato: los representantes de los habitantes del barrio Las Brisas sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué en la que hubo un compromiso de acompañamiento por parte de las autoridades para evitar que se sigan presentando este tipo de robos.