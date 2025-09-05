Se agudiza crisis en el HUEM por falta de recursos

Cúcuta

La crisis del sector salud reflejada en el cierre de IPS, deudas de las EPS a la red pública y la incertidumbre por la atención de pacientes se refleja en el principal centro asistencial del oriente, el hospital Erasmo Meoz donde llegan los usuarios reclamando atención médica.

La situación más crítica se presenta en el área de urgencias del centro médico donde la capacidad de atención esta superada debido a la alta demanda del hospital.

El subgerente de la entidad Mario Galvis dijo a Caracol Radio que “estamos en una situación crítica debido al alto número de ocupación en camas y a lo que esta pasando con las empresas del sector que han terminado cerrando servicios”.

Explicó el funcionario que frente a las dificultades que se han venido presentando “hemos venido coordinando desde la gerencia acciones de contingencia con el valioso recurso humano que tenemos y tratando de dar respuesta a las múltiples requerimientos de los usuarios”.

Indicó que “seguimos esperando las respuestas y acciones del gobierno nacional frente al desembolso de recursos para atender esta compleja situación en la que se encuentra el sector salud, especialmente la red pública hospitalaria y este hospital que es de toda la región”.