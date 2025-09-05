San Agustín avanza en la lucha por la restitución de sus piezas culturales

Neiva

En San Agustín se desarrolla, el foro sobre restitución y reparación de bienes culturales. El encuentro reunió a representantes de varios países como Egipto, Ghana, Camerún y Sudáfrica, gracias al apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC). La finalidad fue fortalecer los diálogos diplomáticos y avanzar en la devolución de piezas líticas pertenecientes al patrimonio ancestral de esta región.

Según Catalina Ceballos, de la Cancillería de Colombia, explicó que “aún existen más de veinte piezas de San Agustín en la Fundación SPK de Berlín. Estas figuras hacen parte de los lugares sagrados de los ancestros y su repatriación es una exigencia reiterada por la veeduría ciudadana. Además, resaltó que existen cientos de objetos culturales en museos europeos y estadounidenses, producto del tráfico ilícito de bienes”.

Uno de los temas más relevantes del foro fue la importancia del papel de las comunidades en estos procesos. Delegados africanos coincidieron en que los pueblos son fundamentales para lograr la devolución del patrimonio. En Colombia, la veeduría de San Agustín ha sido determinante al exigir al Estado acciones concretas, incluso mediante la intervención de la Corte Constitucional.

Sin embargo, el camino no es sencillo. Las conversaciones diplomáticas son lentas y deben conducirse con serenidad para evitar tensiones geopolíticas. No existe un marco normativo internacional que obligue a los museos a devolver las piezas. Por ello, el gobierno colombiano ha optado por abrir espacios de diálogo, invitar a delegados de otros países y mantener una presión constante en escenarios multilaterales.