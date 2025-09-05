Presidente Petro ordenó aumentar presencia militar tras desplazamiento en Arenal, sur de Bolívar

El presidente Gustavo Petro ordenó al Ejército aumentar la presencia militar, tras el desplazamiento masivo de 500 familias en Arenal, sur de Bolívar.

Así lo indicó el mandatario en su cuenta oficial de X, donde publicó un video que muestra la crisis humanitaria que vive esta zona del departamento, por cuenta del accionar guerrillero.

“El ELN mandó desalojar las veredas de San Agustín y Santodomingo, en Arenal, Bolívar. Previo trabajo de detección de minas y trampas ordeno al ejército copar el territorio. No puede haber terreno vedado ni para el ejército, ni para el pueblo de Colombia”, destacó el jefe de Gobierno en su red social.

Por ahora los desplazados se encuentran actualmente en el polideportivo del municipio, escenario que fue habilitado como albergue por la Alcaldía Municipal para brindar ayuda humanitaria de primera necesidad.