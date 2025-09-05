Por deudas de Nueva Eps el HUEM no brindará servicios a los usuarios

Cúcuta

La alta deuda que tiene la Nueva Eps con el hospital Erasmo Meoz llevo a las directivas del centro médico a suspender la atención de los usuarios de esa empresa del sector salud.

La decisión se tomó luego de revisar la alta cartera que tiene esa entidad con el centro asistencial que atraviesa por un momento muy difícil en materia financiera por las deudas que arrastra de Eps, de atención a migrantes y de demoras en el pago de deudas por parte del Ministerio de la Protección Social.

Jesús Gelvez presidente de Anthoc dijo a Caracol Radio que “estamos en una situación muy difícil, las deudas asfixian al hospital, la demanda de servicios es muy alta y las empresas no pagan y cada día se agudiza más el funcionamiento del hospital”.

Precisó que “este panorama oscuro para el sector repercute en la prestación de servicios como urgencias, medicina interna y consulta, y así sucesivamente va impactando todas las áreas del centro médico”.

Finalmente el líder sindical llamó la atención del ministerio de la protección social para que se haga el desembolso de los dineros que se adeudan al centro asistencial desde el gobierno nacional con el propósito de aliviar la situación que vive el centro médico.