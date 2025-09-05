Pizarro anuncia acciones legales contra el CNE por condicionar personería jurídica de ‘Progresistas’

Colombia

El Consejo Nacional Electoral notificó oficialmente a ‘Progresistas’ sobre el reconocimiento condicionado de la personería jurídica, la cual se entregará una vez el Partido MAIS resuelva las deudas y sanciones que tiene pendientes.

Este condicional ha causado molestia en los fundadores de este nuevo partido, que surgió de la escisión del propio MAIS. La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro asegura que “el derecho a elegir y ser elegidos, a la participación política, junto con los derechos de los electores, son derechos fundamentales que deben garantizarse plenamente y no pueden ser condicionados de ninguna manera”.

Además, considera que la resolución “vulnera el principio de igualdad en relación con la misma jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral, que en las decisiones aprobadas del Polo y Dignidad, de Jorge Enrique Robledo, y ADA y Fuerza de la Paz de Roy Barreras, aunque tenían procesos sancionatorios, no fueron impedimentos para otorgar las respectivas personerías jurídicas a estos partidos”.

Por todo ello ha dicho la congresista que “acudiré a todas las herramientas legales para garantizar que mis derechos políticos y los de mi colectividad sean reconocidos plenamente. Actuaré con determinación para cumplirle a la democracia y al pueblo de Colombia”.