Mompox Inteligente gana premio en ANDICOM 2025

El proyecto Mompox Inteligente, Digital y Conectado, una iniciativa conjunta de la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de las TIC, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, recibió el prestigioso Smart City Innovator Awards – ANDICOM 2025 en la categoría Ciudad Emergente.

El reconocimiento, que se hizo en el centro de convenciones del Hotel Las Américas, resalta cómo Mompox avanza hacia un modelo integral de Territorio Inteligente, combinando infraestructura tecnológica, preservación cultural, turismo sostenible y participación ciudadana.

Este galardón fue recibido por Nohora Mercado Caruso, secretaria TIC de la Gobernción de Bolívar y el viceministro (e) de Transformación Digital de MiniTIC.

“Mompox Inteligente es una gran apuesta de nuestro gobierno para transformar la vida de los momposinos y potenciar el turismo cultural de este territorio único. Hoy Bolívar se consolida como referente nacional en innovación digital”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El proyecto ya beneficia a más de 40.000 habitantes y presenta avances como: 4 zonas wifi públicas, 12 nodos rurales de internet comunitario, 6 puntos Smart interactivos, 20 cámaras de videovigilancia y un centro de monitoreo de última generación, aplicación turística de Mompox, 10 murales inteligentes con realidad aumentada, plataforma educativa con más de 1.000 usuarios activos, más de 60 actividades de formación digital, con la participación de 1.200 momposinos.

Impacto social y turístico

Por su parte, Nohora Mercado Carauso, destacó que “más allá de la conectividad, el proyecto fortalece la seguridad ciudadana, impulsa el turismo cultural, dinamiza la innovación educativa y la economía y contribuye al cierre de la brecha digital en instituciones educativas y hogares rurales. Su modelo se basa en comunidades de conectividad, lo que garantiza sostenibilidad y participación activa de la población”, explicó la funcionaria.

Este es el segundo galardón en 2025 para Mompox Inteligente, tras haber sido reconocido en junio como la mejor iniciativa de Smart City del sector público en Colombia (Expo I).

Con este logro, Mompox se consolida como ejemplo nacional de integración entre tecnología e identidad cultural, proyectándose como un destino turístico inteligente y sostenible que conecta su historia con el futuro.

El reconocimiento

El premio Smart City Innovator Awards – ANDICOM 2025 busca reconocer iniciativas que transforman territorios mediante tecnología, equidad y sostenibilidad.

Categoría Ciudad Emergente: dirigida a municipios apartados, con baja conectividad, población menor a 100.000 habitantes, que deben demostrar resultados en al menos 1 de las 7 temáticas (tecnología, conectividad, gobernanza, sostenibilidad ambiental, calidad de vida, innovación/emprendimiento, resiliencia, eficiencia en gestión urbana). Los criterios de evaluación: Innovación, Impacto, Viabilidad, Escalabilidad y Sostenibilidad.