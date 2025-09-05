Mineducación aclara que recursos del PAE de Ibagué no fueron gestionados por Miguel Barreto

Ibagué

En su cuenta de X el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, cuestionó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, quien en una declaración agradeció al senador del Partido Conservador, Miguel Barreto, por su gestión para la consecución de importantes recursos para la ciudad.

Aranda dijo sobre la gestión en Bogotá “Muy buenas noticias en esta gestión que venimos desarrollando de la mano de nuestro senador, Miguel Barreto, quien ha estado también apoyando la gestión que desde la ciudad de Ibagué estamos realizando. Le quiero contar que logramos unos recursos para el PAE, $5 mil millones que vienen a fortalecer el PAE a nuestra capital musical”.

Por otra parte, sostuvo que “También la aprobación de un proyecto sumamente importante para mejorar la prestación del servicio en la comuna 7 de Ibagué por cerca de $20 mil millones”.

La respuesta del ministro de Educación a lo manifestado por la alcaldesa de Ibagué

En su cuenta de X Rojas Medellín afirmó que no era cierto que los $5 mil millones del PAE para Ibagué sean producto de gestiones del senador, Miguel Barreto “Es un valor de referencia producto de criterios técnicos y no políticos-informado por el Ministerio de Educación y la UAPA para la planeación del 2026, fruto de la decisión del Presidente de la República de aumentar más de $900 mil millones en los recursos del PAE para llegar a casi 3 Billones de pesos que permitan avanzar hacia la universalidad y garantizar que ningún estudiante se quede sin terminar el calendario escolar del próximo año”.

Finalmente resaltó que “Ojalá, cuando llegue la discusión del presupuesto y su consecuente ley de financiamiento, el senador Barreto no se oponga a su aprobación”.

Esta es una nueva polémica que se genera entre el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín y voceros de los gobierno regionales, la primera diferencia fue con el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, a quien el funcionario del Gobierno Nacional trató de mentiroso.