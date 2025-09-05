¿Los festivales musicales son realmente sostenibles?: Experto explica

Hoy en día, la industria del entretenimiento es una de las que más ha generado cambios. Desde la pandemia se vio afectada al ser una de las que primero tuvo que cerrar y la última en reactivarse, económicamente se ha ido recuperando lentamente y ahora, es una de las que más ingresos genera a la economía y al PIB en el país.

Según datos proporcionados por el DANE, en el primer trimestre de 2025, el entretenimiento y la recreación crecieron un 15,5 % en el dato general del PIB, siendo una de las industrias que más ha aportado a las cifras del Producto Interno Bruto.

Más allá de atraer turismo y empleo, por medio de los puestos de trabajo que genera, la industria también está enfocada en lograr un equilibrio con lo sostenible.

¿Qué es sostenibilidad?

La sostenibilidad busca lograr la unión de la protección del medioambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social.

Actualmente son cada vez son más los ciudadanos que buscan productos que reduzcan el consumo de recursos en su diseño y fabricación, sean reutilizables y fácilmente reciclables, en ese punto también buscan opciones de entretenimiento que cumplan las mismas necesidades.

¿La industria del entretenimiento es sostenible?

En Caracol Radio consultamos a Catalina Orjuela, directora de Sostenibilidad de Páramo Presenta para hablar de las estrategias que realizan para llevar la industria a ser sostenible.

Cabe destacar que esta empresa dedicada a la producción de eventos es la encargada de hacer festivales de gran envergadura como Cordillera y Estéreo Picnic que se realizan en el Parque Simón Bolívar, el parque urbano más grande de Bogotá.

“Nosotros desde Paramo presenta creamos Páramo Impacta, una rama que está dedicada a diseñar estrategias 360 para reducir el impacto que tienen nuestros festivales, esto enfocado a mantener el cuidado del parque y hacer que nuestros festivales sean más sostenibles”

Orjuela comentó que la estrategia que utilizan para trabajar este ítem de sostenibilidad va enfocada en 5 pilares: Reducción de contaminación, energías renovables, cuidado del agua, educación e impacto social y gestión de residuos.

Durante los festivales se realizan varias acciones que van encaminadas a cumplir con esos objetivos como, por ejemplo: Uso de energías renovables en el festival, uso de baños secos que reducen el uso de agua, gestión integral de los residuos, certificaciones con entidades para lograr ser carbono neutro, uso de vasos reutilizables e inclusión y resocialización por medio de programas sociales.

Uso excesivo de luces:

Como parte de los diferentes espectáculos que tiene el festival hay un uso excesivo de luces que pueden afectar a las especies que habitan el parque. Desde la organización se ha mitigado esta iluminación por medio de estudios en el parque que por medio de mapas de calor permiten ubicar cuáles son las zonas donde hay aves y poder evitar que en esos lugares haya contaminación visual.

Ruido:

“Desde la planeación de los eventos ubicamos escenarios de tal forma que el impacto a las comunidades vecinas y los animales habitantes del parque tengan la mínima cantidad de ruido”: precisó Catalina Orjuela, directora de Sostenibilidad de Páramo Presenta.

¿Cómo podemos ayudar los asistentes?

Los asistentes pueden ayudar con acciones menos impactante para el festival, iniciando desde el uso del sistema de transporte destinado por el evento, con las líneas que ofrece Transmilenio y SITP, separando residuos en las canecas con la ayuda de los eco guardianes destinados por la organización, adquiriendo los vasos reutilizables y haciendo uso de los baños secos.

El objetivo con estas acciones es que otros sectores del entretenimiento puedan evaluar estos pilares y aplicarlos para lograr que cada vez haya eventos más sostenibles que vayan en comunidad con el medioambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social.