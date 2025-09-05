Cartagena

I.E. Manuela Vergara de Curi lidera Foro Juvenil de la Localidad 3 en Cartagena

El evento tendrá lugar en la biblioteca Jorge Artel

Cortesía

Cortesía

La Institución Educativa Manuela Vergara de Curi, en articulación con el Ministerio de las Culturas, lidera el Foro Juvenil 2025: Identidad, Territorio, Convivencia y Paz, un espacio de encuentro y reflexión colectiva donde los y las jóvenes de diferentes colegios de la Localidad 3, compartirán sus propuestas e ideas para la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social.

Cronograma de actividades:

11 de septiembre: En la Biblioteca Jorge Artel, se desarrollará una jornada de diálogo y reflexión en la que los colegios participantes construirán colectivamente el Manifiesto Juvenil Cartagena 2025, un documento que recoge la voz y propuestas de las juventudes para su ciudad.

12 de septiembre: Desde la Biblioteca Jorge Artel se dará inicio a la gran Movilización Juvenil, que recorrerá las calles hasta llegar al Estadio de San Fernando, donde se realizará la lectura pública del Manifiesto Juvenil y se presentarán muestras artísticas y culturales que resaltan la identidad, la convivencia y el compromiso de las juventudes con la paz.

Este foro busca reconocer a los y las jóvenes como protagonistas de la transformación social y cultural de Cartagena.

