I.E. Manuela Vergara de Curi lidera Foro Juvenil de la Localidad 3 en Cartagena

La Institución Educativa Manuela Vergara de Curi, en articulación con el Ministerio de las Culturas, lidera el Foro Juvenil 2025: Identidad, Territorio, Convivencia y Paz, un espacio de encuentro y reflexión colectiva donde los y las jóvenes de diferentes colegios de la Localidad 3, compartirán sus propuestas e ideas para la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social.

Cronograma de actividades:

11 de septiembre: En la Biblioteca Jorge Artel, se desarrollará una jornada de diálogo y reflexión en la que los colegios participantes construirán colectivamente el Manifiesto Juvenil Cartagena 2025, un documento que recoge la voz y propuestas de las juventudes para su ciudad.

12 de septiembre: Desde la Biblioteca Jorge Artel se dará inicio a la gran Movilización Juvenil, que recorrerá las calles hasta llegar al Estadio de San Fernando, donde se realizará la lectura pública del Manifiesto Juvenil y se presentarán muestras artísticas y culturales que resaltan la identidad, la convivencia y el compromiso de las juventudes con la paz.

Este foro busca reconocer a los y las jóvenes como protagonistas de la transformación social y cultural de Cartagena.