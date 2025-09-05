Ibagué Festival: Así se vive AmplificARTE

Ibagué

En ocasiones, la música no se reconoce plenamente como un medio para sanar, tender puentes con otras realidades o transformarse en un salvavidas, una compañía o un refugio. Este proyecto, en cambio, busca transformar esa realidad desde el lugar donde todo comienza: el colegio. AmplificARTE, iniciativa de Art House Academy & Abbey Road Institute Miami junto con el apoyo de la Fundación Princesa de Girona —creada por los Reyes de España—, lleva el lenguaje musical directamente a las aulas con la convicción de que la música puede convertirse en refugio, compañía y motor de cambio para niños y jóvenes.

“Como sociedad enfrentamos un inminente problema de salud, y ante esta realidad decidimos llevar a los colegios el lenguaje musical con la ayuda de la Fundación Princesa de Girona, que aceptó la propuesta de apostar, a través de las canciones, por acercar la música a las aulas y ayudar a los niños a encontrar respuestas en la vida. La música da respuestas en un lenguaje de sensaciones”, afirma Julio Reyes Copello.

En su versión colombiana, AmplificARTE trabajará con doce canciones interpretadas por Maura Nava, Annasofia, Paola Guanche, Riza y Mari Segura, artistas de la Art House Academy & Abbey Road Institute Miami. Durante dos semanas, los docentes de la EFAC —Escuela de Formación Artística y Cultural, que ofrece programas técnicos y gratuitos en artes escénicas, actuación y música— y del colegio Amina Melendro de Pulecio, con énfasis en música, guiarán a los estudiantes en memorizar la letra e interpretación de cada tema, explorando su significado y conectando las letras con experiencias y emociones propias.

El día viernes, 5 de septiembre, en la institución educativa Amina Melendro se presentarán seis obras: Mari Segura interpretará La gente que no llora y Qué bonito es ser mujer; Maura Nava, Madre Vida y Principito; y Annasofia, Gracias y Solita. En la presentación final, niños, jóvenes y adolescentes cantarán junto a las artistas, haciendo de la música un refugio emocional y artístico que, como señala Julio Reyes, trasciende lo racional para conectar con las sensaciones más profundas.

El modelo pedagógico de AmplificARTE se basa en tres pilares: memoria, creatividad y expresividad. Inspirado en estudios de la OMS y UNICEF, busca prevenir problemas de salud mental desde edades tempranas, enseñando a identificar, expresar y gestionar emociones. La música, en este contexto, no solo es una asignatura: es una forma de aprender a lidiar con ausencias, a descubrir un lenguaje nuevo y a encontrar seguridad en algo tan simple y a la vez tan profundo como una canción.

En Europa, el programa ha recorrido más de 200 colegios y universidades, alcanzando a 50.000 estudiantes con conciertos íntimos y talleres que invitan a escuchar con el corazón abierto. Ahora, Ibagué se suma a este movimiento con canciones que hablan de esperanza, identidad, resiliencia y sueños, llevando a los niños un mensaje claro: la música no solo se oye, también sana.

En el marco del Ibagué Festival 2025, AmplificARTE no es un evento aislado: es la semilla de un movimiento que busca integrar arte y educación de manera permanente. La alianza entre la Fundación Salvi, Art House Academy y Abbey Road Institute Miami reafirma el compromiso de hacer de la música un catalizador de cambio.