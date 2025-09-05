Histórico, primer matrimonio igualitario en una cárcel del Quindío

Armenia

En efecto en las instalaciones de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad “San Bernardo” de Armenia se llevó a cabo el primer matrimonio de una pareja perteneciente a la comunidad LGBTIQ+.

La boda y recepción de la pareja conformada por Yuliana Tejada quien es mujer trans y Cristián Zapata, se cumplió en la mañana del miércoles 3 de septiembre que contó con la presencia de diferentes instituciones y autoridades del departamento para ser testigos de este hito que marca la promoción de la inclusión.

Es clave destacar el despliegue en materia de organización que se llevó a cabo en las instalaciones de la cárcel puesto que hubo bombas, torta y toda una ceremonia dispuesta para celebrar el amor. Yuliana contó con su vestido blanco, peinado y maquillaje propio de una boda histórica para el sistema carcelario del departamento.

Novia en matrimonio cárcel de Armenia- Cortesía Ampliar

En diálogo con Caracol Radio, el director del establecimiento carcelario, Jorge Iván Osorio exaltó la importancia del evento que marca un hito en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Señaló que fue una ceremonia que rompe estigmas y que demuestra el progreso del sistema penitenciario en cuanto al tema de inclusión.

“Fue una actividad muy representativa para la comunidad LGBTIQ+, es una ceremonia que rompe barreras, estigmas y la verdad de ver el progreso y avance del sistema penitenciario en cuanto la humanización del mismo", manifestó.

Explicó que la pareja realizó el trámite correspondiente para lograr materializar el matrimonio civil por eso realizaron lo correspondiente ante la notaría de turno.

“Contando con el apoyo y colaboración de la notaría cuarta de Armenia a cargo del señor notario, es un avance grande en cuanto al respeto de los derechos humanos y donde damos una visión inclusiva de respeto y al enfoque diferencial de las personas privadas de la libertad, donde damos un trato igualitario a toda la población carcelaria sin importar su sexo, su condición, religión, credo y orientación sexual“, dijo.

Agregó: “Ellos hicieron el trámite solicitando a la dirección, siguió de inicio para acceder al matrimonio, se hizo como tal el respectivo trámite ante la notaría de turno conforme lo establece la superintendencia de notaría, se solicitó qué día podía ser el matrimonio y así mismo pues se pudo llevar a cabo".

Especificó que es clara la posibilidad de crear espacios más humanos y respetuosos dentro de los centros de reclusión donde prevalezca el derecho a formar una familia.