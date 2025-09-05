Gobernación del Huila impulsa estrategias para fortalecer el sector panelero

Neiva

En una reunión clave con representantes del gremio panelero y Fedepanela, se abordaron los principales retos que afronta este sector en el Huila. Durante la mesa de trabajo se escucharon las iniciativas y propuestas de los productores, al igual que las dificultades que enfrentan actualmente en la comercialización de la panela. El encuentro permitió definir líneas de acción conjuntas para impulsar el desarrollo productivo y sostenible de esta actividad.

El secretario de cultura del Huila, Oscar Trujillo, explico que “uno de los puntos destacados fue el compromiso de trabajar hacia el fortalecimiento de la comercialización y la internacionalización de la panela huilense. Este producto ha tenido gran aceptación en mercados internacionales, lo que representa una oportunidad para ampliar su alcance y competitividad. La Gobernación del Huila anunció su disposición de acompañar este proceso con estrategias claras y proyectos de apoyo”.

De igual manera, se estructuró la propuesta de un proyecto de mecanización dirigido a 15 grupos paneleros del sur del departamento. Este esfuerzo busca beneficiar a más de 500 familias de municipios como Isnos y San Agustín, los más representativos en la producción panelera. Con esta apuesta se espera mejorar los procesos productivos, aumentar la rentabilidad y reducir la carga laboral de los campesinos.

Finalmente, se planteó la importancia de realizar campañas de promoción al consumo de la panela, reforzando su posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Además, se propuso la creación de una ruta turística panelera, orientada al turismo comunitario, que permita a los visitantes conocer de primera mano los sistemas productivos tradicionales. Estas acciones reflejan el compromiso de la Gobernación del Huila en articular esfuerzos para consolidar el futuro del sector.