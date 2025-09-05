“Felicito a la Corte Constitucional actual”: Petro sobre ley que prohíbe corridas de toros

Colombia

En la tarde de este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme y ratificó la Ley 2385 de 2024 que prohibe las corridas de toros en el país.

#POLÍTICA “Felicito a la Corte Constitucional actual por su posición reivindicatoria de la Vida en todas sus formas”, así respondió el presidente Gustavo Petro a la decisión de la Corte de dejar en firme la ley que prohíbe las corridas de toros. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/P1Ii8ibCzN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2025

A propósito de la decisión del alto tribunal, el presidente Gustavo Petro felicitó a la Corte Constitucional actual “por su posición reivindicatoria de la Vida en todas sus formas”.

También mencionó el jefe de estado que desde su mandato como alcalde de Bogotá, “se levantó una lucha que parecía perdida: el que no hubiera corridas de toros”. Según dijo Petro la idea la promovieron múltiples movimientos animalistas en los que recuerda a la hoy senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla.

“Los objetivos del movimiento animalista se juntaban con los mios en varios aspectos: uno de ellos el que el aplauso a la muerte de los animales se convertiría tambien en un aplauso a la muerte de los seres humanos”.

Agregó el presidente que “la bandera animalista” se transformó en parte del movimiento que calificó como progresista y del que dice ahora con las senadoras Andrea Padilla y Esmeralda Hernández, “se logra, por fin y a pesar de las posiciones en principio contrarias de la corte constitucional, su erradicación definitiva en todo el país”.