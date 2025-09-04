Así reaccionaron desde el Congreso a fallo de la Corte que prohíbe corridas de toros

Colombia

La Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, con la que se prohíben en Colombia las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas y las becerradas. Además, el alto tribunal confirmó que tampoco podrán realizarse las corralejas, las peleas de gallos ni los toros coleados.

En un inicio, un borrador de la decisión había generado dudas sobre las cabalgatas, pero el pronunciamiento definitivo aclaró que estas no están prohibidas.

Desde el Congreso, los autores de la ley celebraron el fallo de la Corte. El representante liberal Juan Carlos Losada afirmó:

“Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Son derrotados quienes hacen apología y disfrutan de la tortura y muerte de seres sintientes disfrazándola de ‘cultura’ y libertad. Hoy hacemos historia en la defensa de los animales y en la protección de sus derechos”.

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada



— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2025

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández aseguró:

“Hemos logrado algo histórico con nuestra ley. La Corte no solo nos dio la razón en la prohibición de corridas de toros, sino que también anuló las peleas de gallos, las corralejas y el coleo. Colombia es un país libre de maltrato animal”.

La senadora Esmeralda Hernández



— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2025

El representante a la Cámara por por Alianza Verde, Alejandro García, también celebró la decisión:

“¡Histórico! La Corte Constitucional deja en firme la ley que prohíbe las corridas de toros. Como coautor de esta iniciativa celebro este espaldarazo: es ya una realidad para proteger la vida y la cultura”