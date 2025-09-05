Falso odontólogo que abusó de menor de edad en Bogotá fue enviado a la cárcel

Bogotá D.C

Identificado como Efraín José Parra es el hombre que realizaba procedimientos odontológicos, sin ningún certificado profesional, en el noroccidente de Bogotá y que además, habría abusado sexualmente de una de sus pacientes menores de edad.

El pasado 1 de diciembre de 2024, la niña, que frecuentaba con su mamá el consultorio, llegó esa vez sola para avanzar en un tratamiento que le realizaban.

Este hombre “habría aprovechado su posición dominante para acercarse a la adolescente y someterla a diferentes vejámenes de índole sexual”, indicaron desde la Fiscalía.

La menor fue víctima de insinuaciones íntimas, amenazas, y de abuso sexual.

Una vez capturado, un fiscal especializado, de la Unidad de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado.

Cargos que el presunto responsable negó.