En una vereda de Pasto encontraron un gran laboratorio de producción de drogas

Pasto - Nariño

En una operación conjunta, el Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos desmantelaron un complejo cocalero en la vereda Alisales, zona rural de Pasto, con capacidad para producir hasta dos toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. En el lugar se incautaron 757 kilogramos del alcaloide, 1.872 kilogramos de insumos sólidos, 2.186 galones de insumos líquidos, armas cortas, munición y demás elementos utilizados en el procesamiento de la droga.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el complejo pertenecería a la estructura Comandos de Frontera, un grupo armado organizado residual que delinque en la zona, avaluada en $4.200 millones y con capacidad de producir alrededor de 1,8 millones de dosis que serían distribuidas en mercados de Centroamérica y Europa.

El coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, señaló que este tipo de acciones son producto de investigaciones de la Dirección Antinarcóticos y reiteró que en la capital nariñense no existen células de grupos armados ilegales.

El laboratorio fue destruido cumpliendo con los protocolos de seguridad y el material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes. Según cifras de la Brigada 23, en lo corrido del año se han destruido cerca de 5,2 toneladas de clorhidrato de cocaína en Nariño.