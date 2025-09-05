En Cartagena 6.200 Líderes empresariales y tecnológicos participaron de ANDICOM 2025

Luego de tres días desbloqueando el futuro digital de Colombia y Latinoamérica, ANDICOM 40 se despide con grandes reflexiones y propuestas disruptivas para apalancar la economía y el desarrollo de la región.

Este 2025, los temas clave en la discusión académica fueron la adopción de agentes autónomos de IA para la aceleración de los negocios, ciudades inteligentes, ciberseguridad, computación cuántica, blockchain, innovación ciudadana y regulación en la industria de telecomunicaciones.

Manuel Martínez Niño, Director Ejecutivo de CINTEL, agradeció a los asistentes que participaron en ANDICOM40, una edición histórica del congreso empresarial y tecnológico más importante de Colombia y Latinoamérica.

“Una vez más ANDICOM superó las expectativas. Rompimos récord de asistentes con 6,200 participantes provenientes de más de 35 países”, afirmó Manuel Martínez, Director Ejecutivo de CINTEL.

La edición número 40 del Congreso empresarial y tecnológico más importante de la región también contó con la presencia de más de 120 autoridades en temas TIC, más de 800 sesiones académicas y de networking, y la asistencia de entidades como las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como delegaciones de España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, República Checa, Canadá y Estados Unidos, entre otros.

Además de las destacadas sesiones académicas, de relacionamiento empresarial y experiencias tecnológicas, ANDICOM40 trajo novedades como la implementación de una nueva plataforma de traducción simultánea y digitalización de las memorias del congreso a través de la IA.

Jornada de cierre – Mujeres en las TIC

En la jornada de cierre se destacó el panel “Mujeres en STEAM: del compromiso a los resultados”, que abordó el tema “Del manifiesto a las acciones que ya están transformando empresas y territorios”, con la participación de Elizabeth Blandón, directora de ICETEX; Norha Villegas, Decana de Escuela Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas de ICESI; Ana María Trimmiño, Gerente Senior de CINTEL, y la moderación de Óscar Alexander Ballén Cifuentes, director de Apropiación de TIC - MINTIC.