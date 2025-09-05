Cultura

El intérprete estadounidense Mac Mcclure rinde homenaje a los compositores del romanticismo

En el mes del amor y la amistad el Circuito Clásico de Compensar y el Fosbo exploran la música de los expositores románticos junto con las compositoras contemporáneas Modesta Bor, Gabriela Ortiz, Carlota Garriga y Tania León.

Cortesía: Circuito Clásico de Compensar

Cortesía: Circuito Clásico de Compensar

Ricardo Bedoya

Septiembre es el mes para celebrar el amor y la amistad, por eso, el Circuito Clásico de Compensar y la Orquesta Sinfónica de Bogotá, tienen un programa que explora los mundos de cuatro de los más famosos compositores de la época romántica: Frederic Chopin, Robert Schumann, Sergei Rachmaninoff y Johannes Brahms, en un recital a cargo del intérprete estadounidense Mac McClure, en el que además las compositoras contemporáneas serán las grandes protagonistas.

Con ellos el universo femenino de cuatro mujeres contemporáneas: Modesta Bor, Gabriela Ortiz, Carlota Garriga y Tania León hacen el complemento de música y poesía para celebrar el amor, en uno de los conciertos preparado para este 6 de septiembre en el teatro Compensar de la avenida 68. Además, McClure es reconocido internacionalmente por sus por sus apasionados interpretaciones del repertorio español y Latinoamericano.

Cortesía: Circuito Clásico de Compensar

La poesía y pasión que representa los románticos es ampliamente reflejada en su música por su carácter emocional y apasionado. Las contemporáneas, todas latinas, expresan la fuerza de sus emociones con técnicas del siglo XX y XXI ampliando los recursos expresivos en función de nuevas narrativas y estructuras musicales cargadas de emoción; el romanticismo nostálgico de Rachmaninoff o el Tumbao de Tania León dedicada a Cecilia Cruz. La melancolía de Schumann y el ritmo mexicana de Gabriela Ortiz, así el espectador podrá vivir toda una experiencia que narra las emociones en lenguaje musical de los compositores románicos y de sus composiciones contemporáneas.

La cita es el 6 de septiembre en el teatro Compensar de la avenida 68 para disfrutar del romanticismo para celebrar el amor y la amistad con el Circuito Clásico de Compensar y la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Entradas disponibles en la Tienda Compensar.

