Dos hombres fueron asesinados en hechos violentos en Cúcuta y El Zulia

Cúcuta.

Dos hechos violentos alteraron la tranquilidad de Cúcuta y su área metropolitana este jueves, dejando como saldo dos hombres asesinados en distintos escenarios.

El primer caso ocurrió en el municipio de El Zulia, en el barrio Alfonso López, cuando un hombre fue atacado a tiros dentro de un taller de motocicletas. De acuerdo con versiones de testigos, un sujeto ingresó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima, gravemente herida, fue trasladada en motocicleta hasta el hospital Juan Luis Londoño, donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

Horas más tarde, la violencia se trasladó a la capital nortesantandereana. En el barrio Las Cumbres de Cúcuta, otro hombre fue asesinado en un ataque con arma blanca. Según las primeras informaciones, la víctima recibió varias heridas con cuchillo, aunque hasta el momento no se conocen mayores detalles de lo ocurrido ni la identidad de los responsables.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles de ambos homicidios y dar con los responsables.