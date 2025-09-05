DIMAR autorizó concesión al Distrito de Cartagena para ejecutar obras del malecón

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, recibió oficialmente la concesión marítima que autoriza la ejecución del Gran Malecón del Mar, uno de los proyectos más ambiciosos y transformadores de la ciudad.

La ciudad de Cartagena dio así un paso decisivo hacia su transformación urbana y turística, con un proyecto que marcará un antes y un después en la relación de la ciudad con su costa.

Con una inversión de 200 mil millones de pesos, el Gran Malecón del Mar contempla la adecuación de más de 100.000 metros cuadrados de espacio público a lo largo de 5 kilómetros que conectarán el norte de la ciudad con el Centro Histórico.

Este corredor frente al mar integrará ciclovías, espacios culturales y comerciales, áreas recreativas y zonas para caminar y disfrutar del atardecer, devolviendo a los cartageneros el privilegio de convivir plenamente con su mar.

“Cartagena está decidida a recuperar el tiempo perdido. El Gran Malecón del Mar será un espacio de encuentro, orgullo y dignidad para todos los cartageneros. Hoy reafirmamos que nuestra ciudad no puede seguir en la mediocridad ni en la falta de visión, merecemos lo mejor y lo vamos a lograr. Este es el inicio de una transformación que impactará a las presentes y futuras generaciones. La Alcaldía de Cartagena seguirá trabajando de manera decidida para que este sueño se convierta en orgullo colectivo”, dijo el alcalde mayor Dumek Turbay Paz.

Por su parte, el Almirante John Fabio Giraldo resaltó el impacto positivo del proyecto; “Hoy se marca un antes y un después con esta obra emblemática. Los bienes de uso público se potencian para actividades que generan valor económico y social. Este malecón impulsará el turismo, la generación de empleo y la economía marítima y acuática de Cartagena, bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental”.

Este anuncio se suma a los avances de la obra, ya que el pasado 4 de agosto de 2025 comenzó oficialmente la construcción del Gran Malecón del Mar, con intervenciones de protección costera en Marbella y El Cabrero, donde ya se han instalado espolones y escolleras que han permitido la recuperación natural de la línea de playa.

Gracias a estas primeras acciones, Marbella cuenta hoy con una nueva playa, devolviendo a los ciudadanos y visitantes un espacio para el disfrute seguro y ordenado.

La Alcaldía de Cartagena recordó que este es solo el inicio de una obra que será símbolo de transformación.

El próximo 15 de septiembre de 2025 arrancarán las obras del Mirador del Sol, donde se levantará la emblemática Rueda de Cartagena, atractivo turístico que se convertirá en referente del malecón y de la nueva cara de la ciudad frente al mar.