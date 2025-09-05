¿Cuál es el balance de Carlos Enciso al frente de la Cámara de Comercio de Ibagué?

Ibagué

Carlos Hernando Enciso completó un año al frente de la Cámara de Comercio de Ibagué, dialogó con Caracol Radio sobre lo que ha sido este período: Los logros alcanzados y las metas por cumplir de acuerdo al Plan Estratégico que se trazó en un tiempo de cinco años.

Durante el primer año destacó el incremento en la creación de empresas en la ciudad y la disminución en el número de empresas que se cierran.

Enciso también habló acerca de la articulación con la Alcaldía de Ibagué para la obtención del lote donde se proyecta construir el Centro Multipropósito el cual se convertirá en un proyecto de ciudad además habló acerca de la adquisición de un lote sobre la avenida Ambalá para desarrollar el nuevo centro empresarial donde se tengan auditorios, espacios de capacitación además áreas de innovación y emprendimiento para la comunidad.

El presidente de la entidad cameral destacó el decidido apoyo de la junta directiva además la sinergia que se ha logrado con otros sectores productivos y la institucionalidad representada en la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima.

“Nuestro objetivo ha sido el tener una Cámara de Comercio cercana a la comunidad. Hemos impulsado el programa Cámara Móvil donde hemos recorrido varios sectores de la ciudad y poblaciones que hacen parte de la jurisdicción llevando respuestas y acompañamiento a nuestros comerciantes y empresarios”, dijo Enciso.

Asimismo un tema clave durante la gestión de Carlos Enciso ha sido el vincularse a eventos que contribuyen a generar una importante dinámica económica para la ciudad, tal es el caso de eventos como el Festival Nacional de la Música Colombia, Festival Folclórico Colombiano, Ibagué Festival, entre otros.

Reviva la entrevista con el presidente de la entidad cameral, Carlos Hernando Enciso. (En la imagen aparece la señal para reproducir el audio)