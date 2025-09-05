Congreso y gremios piden blindar el turismo en el Magdalena frente a la inseguridad

Santa Marta

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes realizó en Santa Marta el Foro ‘Seguridad, Turismo y Productividad: el desafío de la región Caribe hoy’, un espacio que reunió a congresistas, gremios empresariales y autoridades del sector turístico con el objetivo de generar consensos frente a los principales retos del turismo en el Caribe, especialmente en el Magdalena, donde la actividad es motor de empleo y desarrollo.

El representante a la Cámara por el Magdalena, Holmes Echeverría, hizo énfasis en la necesidad de articular la acción institucional con el sector privado, “el turismo en el Magdalena no puede crecer al margen de la seguridad ciudadana. Desde el Congreso impulsamos iniciativas que fortalezcan la presencia del Estado en los territorios turísticos, porque solo así brindaremos confianza a visitantes e inversionistas”, expresó.

Echeverría recordó que la región vive una coyuntura clave por la celebración de los 500 años de Santa Marta y “este aniversario debe ser una vitrina internacional, pero necesitamos un turismo seguro, sostenible y competitivo. No podemos perder la oportunidad de mostrar al mundo nuestro potencial”, señaló.

El presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García, resaltó la importancia del sector hotelero para la economía local y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, “el turismo representa más del 70 % de la economía de Santa Marta, pero su crecimiento depende de blindar a los destinos frente a la inseguridad y la informalidad. El trabajo conjunto con las autoridades es clave para proteger la reputación de la ciudad”.

Asimismo, se refirió a la infraestructura y la conectividad, pues, ”un destino competitivo no solo se mide por su belleza natural, sino por la calidad de sus servicios, la conectividad aérea y la confianza que genera. Debemos atraer nuevas rutas, mejorar la movilidad y capacitar a nuestro talento humano”.

El foro cerró con un llamado a construir una agenda común entre Gobierno, Congreso y gremios turísticos para lograr consolidar al Magdalena como un referente de turismo seguro, responsable y productivo en Colombia.