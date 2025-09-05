Concejo de Cúcuta aprobó recursos para la construcción del puente de la Silla Coja

Cúcuta.

El Concejo de Cúcuta aprobó el Acuerdo 039 de 2025, mediante el cual se incorporan los recursos necesarios para la construcción de una de las obras viales más esperadas en la ciudad: el puente de la Silla Coja.

El proyecto conectará la avenida Demetrio Mendoza con el sector de San Luis, lo que permitirá descongestionar la movilidad en las comunas 3 y 4, donde diariamente se presenta un alto flujo vehicular para quienes ingresan o salen hacia Prados del Este.

El concejal Julián Rolón, ponente del acuerdo, explicó que se trata de una inversión de 45.500 millones de pesos, que se componen de 20.500 millones disponibles en caja de la administración municipal y 25.000 millones más que corresponden a una vigencia futura. “Este acuerdo lo que hace es garantizar los recursos para iniciar los estudios, los diseños y, posteriormente, la construcción de esta importante obra vial”, indicó.

De acuerdo con Rolón, antes de finalizar el año se esperan tener listos los diseños definitivos, los cuales definirán si la mejor solución es un puente a desnivel u otra alternativa.

El cabildante también se refirió al video publicado recientemente por el alcalde en el que se ilustraba la obra, señalando que serán precisamente los diseños los que determinen si esa propuesta es viable o si debe ajustarse.

Los recursos que financiarán esta obra hacen parte del crédito aprobado en 2024, el cual fue polémico y objeto de demandas.

Sin embargo, tras el levantamiento de medidas cautelares por parte de los jueces, se confirmó que se cumplieron todos los requisitos legales, técnicos y financieros.

Esto permitió liberar los dineros y avanzar en proyectos como pavimentación, parcheo y reparcheo, además de la construcción del puente en la Silla Coja.

“El reto ahora es hacer control político y garantizar que los recursos se inviertan de manera adecuada. Invitamos a los veedores ciudadanos, ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal y líderes de las comunas 3 y 4 para que acompañen este proceso y velen porque la obra sea realmente un beneficio para la comunidad”, concluyó Rolón.

Con la aprobación de este acuerdo, el municipio da un paso clave hacia la materialización de una infraestructura que busca transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de miles de cucuteños.