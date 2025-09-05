Con taller de talla en madera buscan aportar a la resocialización de población carcelaria en Pasto

Pasto - Nariño

En el marco del Mes del Patrimonio y el programa Cultura para la Paz, en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Pasto, la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Saia Vergara, dio apertura a un Taller de Formación en el Oficio de Talla en Madera, que beneficiará a personas privadas de la libertad.

El taller contará con la participación de maestros artesanos como formadores propone reconocer el valor de los saberes tradicionales de la talla en madera; transmitir experiencias de los portadores para salvaguardar este oficio de importancia en la capital nariñense y así mismo, contribuir a la resocialización de las personas privadas de la libertad y a la transformación de sus proyectos de vida.

“Este taller busca, a través de 84 horas de formación, con cuatro maestros artesanos talladores; darle herramientas a los reclusos para la resocialización, porque este gobierno está interesado en cumplirle a la población privada de la libertad, dándole esas posibilidades que, cuando salgan, tengan formas de ganarse la vida y que mientras adentro, puedan generar alguna perspectiva de futuro”, explicó la viceministra Vergara.

El oficio de la talla en madera es una rica tradición en Pasto, reconocida, además, dentro de la manifestación cultural: Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto Mopa–Mopa Putumayo-Nariño, inscrita por la Unesco en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2020.