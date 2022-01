Saia Vergara renunció a la dirección del Instituto de Patrimonio y Cultura

En medio de la Rendición de Cuentas 2021 del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, desarrollada hoy de forma virtual, la directora Saia Vergara Jaime anunció su renuncia a la dirección de esta entidad, gestión que desempeñó desde el 2020, en el gobierno de William Dau, “Salvemos Juntos a Cartagena”.

La directora del Instituto, Saia Vergara Jaime, agradeció́ el apoyo brindado durante estos dos años de gestión. Afirmó: “dejo la dirección del instituto por motivos netamente personales, tengo un hijo de 9 años fuera de la ciudad el cual debo atender y cumplir esa misión de madre. Agradezco al señor alcalde, a mis compañeros de gabinete, por la confianza, por haberme permitido trabajar estos dos años inolvidables de mi vida.

"También estoy agradecida con el honorable Concejo Distrital, desde el corazón quiero decirle que cada presentación me hizo crecer, ustedes señores concejales me hicieron mejor profesional, mejor persona, a los funcionarios del Instituto que llevan muchos años prestando sus servicios, mi máximo agradecimiento por todas sus enseñanzas, por todos sus aportes, me hicieron crecer muchísimo. Agradezco también a los artistas, al personal de las bibliotecas, al sector privado por su apoyo a las Fiestas de Independencia, a la Junta Directiva y a toda la ciudadanía en general, gracias por todo lo brindado en estos dos años de gestión”.

Se estima que la salida oficial se dará en los próximos días, mientras realiza el proceso de empalme con la nueva persona que ocupará la dirección del Instituto.