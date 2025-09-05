Colombia, epicentro regional para avanzar en la protección de los derechos digitales

En el marco del congreso Andicom 40 y de una agenda académica en la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco y el Centro de la Cooperación Española, se presentó en Colombia el Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa público-privada impulsada por el Gobierno de España, en alianza con actores de América Latina para promover la divulgación, protección y ejercicio de los derechos de las personas en el entorno digital.

Durante las jornadas, más de 150 representantes de los sectores académico, social y tecnológico del país compartieron experiencias y perspectivas con expertos internacionales en torno a grandes desafíos actuales: la desinformación, la protección de la infancia, la privacidad y seguridad de los datos, la formación en competencias digitales y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial.

Uno de los principales invitados que encabezó estas conversaciones fue Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, quien resaltó que

“la revolución digital trae consigo tanto grietas como oportunidades. La geopolítica del siglo XXI se está redefiniendo casi a la misma velocidad —y en las mismas manos— que la inteligencia artificial. Por eso estamos hoy aquí: porque Europa e Iberoamérica deben asumir un rol activo y hacer escuchar su propia voz”.

Por su parte Jesús Herrero, director general de Red.es y vocero del Observatorio, subrayó que “administraciones públicas, sociedad civil y sector empresarial han de responder de manera conjunta y responsable ante los retos éticos y sociales que plantean asuntos como la protección de los datos personales, la educación digital o las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial”.

Además, Luisa Alli, portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, destacó que: “cerrar la brecha digital requiere alfabetización adaptada a cada edad y colectivo. Los derechos que