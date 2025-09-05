Cinco vehículos de empresas de bebidas han sido incinerados en Norte de Santander

Norte de Santander.

A cinco se elevó la cifra de vehículos incinerados en Norte de Santander en menos de un mes, en una serie de ataques que tienen como blanco a empresas distribuidoras de bebidas, entre ellas de gaseosas y cervezas.

El hecho más reciente ocurrió este jueves en la vía que conduce al municipio de Chinácota, donde hombres armados interceptaron un camión de una empresa de gaseosas y, luego de hacer descender al conductor, le prendieron fuego.

La seguidilla de casos comenzó en el sector de La Ye de Astilleros, en El Zulia; luego se reportó otro ataque en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta; el tercero ocurrió en el corregimiento La Parada, de Villa del Rosario; y el cuarto en la vía de San Faustino, donde en medio de la reacción de la fuerza pública fueron abatidos y capturados dos presuntos integrantes del ELN.

A pesar de estos operativos, los ataques no se han detenido y las autoridades los relacionan con presuntas extorsiones contra las compañías afectadas. La situación mantiene en alerta a la región y genera creciente preocupación entre los transportadores y la ciudadanía.