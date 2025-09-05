Casa de la adulta asesinada en su casa en Ituango, quedó llena de agujeros por las balas

Ituango- Antioquia

entre el Ejército y el Clan del Golfo.)

Los habitantes del municipio de Ituango aún no salen de la consternación por el asesinato de la señora María Mariela Monsalve Tobón , de 65 años, conocida en su comunidad como Noelia en la vereda El Ceibo. Aunque aún se escuchan diferentes versiones sobre el hecho, lo único cierto por ahora es que una civil murió en medio de combates entre el Ejército y el Clan del Golfo, subestructura Luis Hernando Rozo Bertel.

Caracol Radio obtuvo un video que fue grabado en la casa donde murió la señora Monsalve después de la situación denunciada el pasado miércoles 3 de septiembre. El material audiovisual evidencia la cantidad de balas que impactaron la vivienda construida en madera y que le ocasionaron la muerte a la adulta mayor madre del presidente de la Junta de Acción Comunal.

En el recorrido que hace la persona que graba el video se observan orificios de las balas de fusil en las paredes de madera, lo mismo que en el techo. Allí se pueden contar de manera rápida más de diez huecos. Esto deja entender la intensidad del combate en la casa de una civil. Incluso las balas impactaron la manguera que suministra el agua a la vivienda rural.

Ya en el interior, las personas denuncian que personas ajenas a la familia realizaron la búsqueda de algunos elementos dentro de la casa debido a que encontraron las cosas muy desordenadas; además, recalcan que algunos objetos pudieron haberse perdido.

Recordemos que desde el Ejército se ha informado que se adelanta una investigación del hecho para esclarecer lo ocurrido, mientras que la familia de la señora Monsalve y toda la población de Ituango exigen justicia y que este hecho no quede impune.