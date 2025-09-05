Capturan a diez personas por microtráfico en Ventaquemada durante la operación “La Frontera”

Ventaquemada

La Policía Nacional, a través de la DIJIN y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó la operación “La Frontera” en el municipio de Ventaquemada, que dejó como resultado la captura de diez personas señaladas de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

El coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, explicó que “tras siete meses de investigación y mediante seis diligencias de registro y allanamiento, se logró desarticular una estructura delincuencial dedicada al expendio de drogas en menores cantidades en lugares públicos como el parque principal, canchas de fútbol, la antigua plaza de toros, planteles educativos y vías rurales del municipio”.

Dentro de la organización se encontraban seis personas de nacionalidad extranjera, entre ellas alias “Viejo Jodanny”, señalado como cabecilla y encargado de la adquisición, dosificación y organización de las líneas de expendio. Asimismo, se conoció que otro integrante se encuentra en el exterior, con notificación azul de Interpol.

En el operativo fueron incautados ocho teléfonos celulares, los cuales quedaron en poder de las autoridades como material probatorio. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la legalización de su situación judicial.

El coronel Lemus destacó que en lo corrido del año la Policía Metropolitana de Tunja ha capturado a 181 personas por delitos relacionados con estupefacientes, cifra que representa un aumento del 6 % en comparación con 2024.