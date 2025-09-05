Capturado ‘El Chipilín’ y ‘El Leo’ con arma de fuego ilegal en el barrio Paseo de Bolívar

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego, en las Faldas de la Popa.

El operativo se llevó a cabo en horas de la madrugada en la carrera 17, del barrio Paseo de Bolívar, donde fueron sorprendidos dos sujetos a bordo de una motocicleta, identificados como ‘el Chipilín’ y ‘el Leo’, de 45 y 23 años respectivamente, quienes tenían en su poder un arma de fuego ilegal tipo revólver calibre 38, con varios cartuchos de igual calibre.

Los detenidos presentan anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de lesiones culposas, abuso de confianza y porte ilegal de armas de fuego.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 629 personas, logrando incautar 528 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.