Arrancan obras de mantenimiento de vía hacia el corregimiento de El Hobo, en Santa Catalina

Con cada metro recuperado de esta carretera el municipio estará más conectado, productivo y con más oportunidades para todos

Con palas, maquinaria y sobre todo con la ilusión de la comunidad, la administración municipal de Santa Catalina, liderada por el alcalde Arnaldo Beltrán, inició las obras de mantenimiento y reparación de la vía que conecta al municipio con el corregimiento de El Hobo, una de las zonas más importantes para la vida agrícola y social del territorio.

El anuncio se realizó el lunes 1 de septiembre, en medio del inicio de los trabajos, donde el alcalde resaltó lo que significa esta obra para la comunidad:

“El corregimiento de El Hobo es el corazón agrícola de Santa Catalina. Nuestros campesinos y habitantes merecen tener vías seguras y en buen estado, que faciliten la movilidad y hagan más ágil el transporte de sus productos. Esta intervención es para ellos, para mejorar su calidad de vida”, afirmó Beltrán.

La vía a El Hobo ha sido durante años un corredor clave para sacar las cosechas, transportar productos y permitir el tránsito de las familias rurales. Sin embargo, su deterioro venía afectando la movilidad y aumentando los costos de transporte. Con estas obras, se espera devolverle fluidez y seguridad al camino, al tiempo que se fortalece la conexión con el casco urbano y otros corregimientos.

Los trabajos incluyen nivelación, relleno, adecuación de la carpeta vial y medidas para enfrentar los estragos de la temporada de lluvias. Más allá de mejorar el tránsito, la obra representa una apuesta por la seguridad vial, la integración económica y el fortalecimiento de la vida rural.

La Alcaldía reiteró que este proyecto es parte de su compromiso con las comunidades campesinas y rurales de Santa Catalina, buscando siempre caminos dignos, seguros y en mejores condiciones.

