Alcanos suspenderá servicio de gas domiciliario en Pasto; Estas son las fechas y horarios

Pasto - Nariño

En las últimas horas, la empresa Alcanos anunció la suspensión temporal del servicio de gas natural debido a labores de mantenimiento que deben adelantarse en el área de la red principal.

Se trata de un proceso de mantenimiento que consta del cambio de un tramo de la tubería de la red, con el que se busca prevenir riesgos y asegurar la continuidad del suministro, para lo cual es necesario un cierre de por lo menos nueve horas.

De acuerdo con la empresa, la suspensión iniciará el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 9:00 de la noche y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del jueves 11 de septiembre.

“Nuestro personal técnico adelantará las acciones necesarias para desarrollar el proceso de mantenimiento en el tiempo previsto y garantizar la normalidad del servicio”, informó la compañía a través de un comunicado.

La empresa recomendó a los usuarios cerrar la válvula general de entrada del gas y las perillas de los gasodomésticos mientras dure la suspensión, al restablecerse el servicio, se sugiere abrir lentamente las válvulas y ventilar las viviendas antes de encender nuevamente los aparatos.