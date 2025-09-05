A la cárcel ciudadano chileno implicado en hurto a una joyería en centro comercial de Cartagena

Cartagena

Por petición de fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías profirieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios contra tres hombres, uno de ellos extranjero, quienes en acciones independientes habrían incurrido en el delito de hurto calificado agravado.

Se trata del ciudadano chileno Enrique Alejandro Chacano Luna quien, se cree, el pasado 25 de agosto hurtó una joyería en un centro comercial del barrio La Castellana. Al parecer, el procesado habría perforado el techo del local para ingresar y para sustraer elementos de valor.

El hurto fue interrumpido por un guardia de seguridad quien con la ayuda de la comunidad entregó a la Policía Nacional al ahora procesado. En poder de extranjero fueron hallados proveedores, cartuchos, una gorra con el logo del establecimiento de comercio y herramientas que habría usado para cometer el ilícito.

En desarrollo de otra investigación fueron judicializados Rafael Cortes Aumedo y Carlos Daniel Ruíz Mendoza quienes habrían intimidado con arma cortopunzante a un hombre, para quitarle la motocicleta en la que se desplazaba por la carretera que conduce a La Boquilla.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto. La Policía Nacional fue alertada y se logró la captura de los procesados cuando huían por el corregimiento de Bayunca.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por el ente acusador.