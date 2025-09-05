235 hectáreas de Tierras fueron entregadas a firmantes de paz en Caquetá

Colombia

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 235 hectáreas en tres predios a 41 familias firmantes del Acuerdo de Paz del ETCR Óscar Mondragón, quienes fueron desplazados desde Miravalle, en San Vicente del Caguán, hasta El Doncello, Caquetá, por la violencia y amenazas de las disidencias armadas.

“Es muy importante lo que está pasando aquí, es un hecho histórico. Le estamos entregando cerca de 235 hectáreas a 41 familias firmantes (…) que fueron desplazados por las disidencias de las FARC hace un poco más de un año”, afirmó Gonzalo Agudelo Hernández, asesor de la Dirección General de la ANT.

El funcionario destacó que el municipio de El Doncello ha recibido a estas familias con generosidad y compromiso: “La idea es que ellos echen raíces aquí y nunca regresen a la vía de las armas, que honren su palabra y continúen con el proceso de paz como debe ser”.

¿Para qué serán usadas las tierras entregadas?

Las tierras permitirán el desarrollo de proyectos agrícolas de caña, café, cacao, yuca y con sus propios cultivos satisfacer sus propias necesidades alimenticias y las de su comunidad, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la economía local.

Según Agudelo, este logro se dio gracias a un trabajo conjunto: “Todas las instituciones del Gobierno Nacional hemos trabajado de manera articulada y fraternal, como lo ha pedido el presidente Gustavo Petro. Aquí está la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la ARN, la Gobernación del Caquetá, la alcaldía de El Doncello, la Procuraduría, la Defensoría y la Misión de Verificación de Naciones Unidas”.

Finalmente, Agudelo subrayó el valor de este paso para las familias y el país: “Estos niños y niñas son hijos del proceso de paz, hoy pueden empezar a disfrutar de una nueva vivienda y de la oportunidad que la vida les da a ellos y a sus padres para estar en paz”.

Líderes comunitarios destacaron que “Con esta tierra iniciamos una nueva vida, sembrando caña, cacao, pan coger y otros cultivos que nos permitirán generar ingresos y mejorar nuestra calidad de vida”, afirmó Ángela Patricia, líder y firmante de paz.