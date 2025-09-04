Una mujer se convirtió en la víctima 47 en accidentes de tránsito en Ibagué

Ibagué

Una mujer se convirtió en la víctima 47 en accidentes de tránsito en lo corrido del año 2025, así lo anunció el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, al mencionar la preocupación que existe por el aumento de siniestros viales en los que los motociclistas son protagonistas.

El accidente ocurrió hacia la 1:00 a. m. del miércoles 3 de septiembre en la carrera 12 Sur con calle 83, sector de la avenida Pedro Tafur, donde una motocicleta de placas NGO 62H se vio involucrada, el conductor del vehículo perdió el control lo que llevó a que se cayeran.

“Al conductor se le traslada a un centro asistencial donde se le practica en la prueba de embriaguez resultando negativa”, dijo el secretario de Movilidad al entregar más detalles de este siniestro vial.

La víctima de este siniestro vial fue identificada como Nancy Katherine Moncaleano Rojas, quien viajaba como parrillera, mientras que el conductor identificado como Juan David Rivera, fue atendido en un centro asistencial.

“Desde la Secretaría de Movilidad enviamos un mensaje de condolencia a la familia de la persona que perdió la vida y que se convierte en la víctima 47 en lo corrido del año 2025 y la primera del mes de septiembre”, dijo Rodríguez.

La preocupación de las autoridades de tránsito

El funcionario reveló que, durante el último comité local de autoridades de tránsito del país, se habló de la preocupación que existe entre las autoridades por el aumento de personas muertas en accidentes de tránsito.

“Exponíamos y veíamos como desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se revelaba un incremento de muertes y esto va muy acentuado en los conductores de motocicletas”, puntualizó.