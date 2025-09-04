Tropa de Trapo llevará a San Andrés la obra de títeres “Gabito un Niño con Alas Enormes”

Cartagena

La propuesta ‘Gabito un niño con alas enormes’, dirigida por Kizzis Ramírez Delgado, una de las 33 propuestas ganadoras de la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos: Circulación Nacional (fase 2) e Internacional (fase 3)’, de la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), está inspirada en la infancia del nobel Gabriel García Márquez y se llevará a cabo en el marco de la Feria Insular del Libro de San Andrés Islas (FILSAI 2025), que se realizará del 17 al 20 de septiembre.

La Tropa de Trapo nació en 2012 como una respuesta artística a la necesidad de contar historias con ternura, empatía y profundidad desde la mirada del Caribe. Está conformada por Kizzis Ramírez Delgado, Kathy López Montes e Isabella Zabala Ramírez.

“Representar a Cartagena en la FILSAI es una oportunidad invaluable para visibilizar nuestro talento teatral y llevar el arte de los títeres a nuevas geografías. Es también un acto simbólico de resistencia y creación: mostrar que desde aquí también se sueña, se crea y se educa. Este logro es un reconocimiento a más de una década de trabajo comunitario y artístico que hoy nos llena de orgullo”, expresó Kizzis Ramírez Delgado, directora creativa, gestora y titiritera de la agrupación.

Para la compañía, esta experiencia será un espacio de aprendizaje e intercambio cultural. “Queremos sembrar en la infancia sanandresana la curiosidad por el teatro, la literatura y la identidad caribeña, dejando una huella a través de la magia de Gabito”, añadió.

Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, resaltó que “este proyecto es una oportunidad para conectar con nuestra niñez, proyectando a nuestra ciudad como un epicentro creativo y cultural, llevando el talento local a escenarios nacionales”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, destacó que “La Tropa de Trapo representa la fuerza del teatro comunitario y de títeres de Cartagena. Con ellos viaja la memoria y la voz del Caribe”.

Sobre la convocatoria

La convocatoria Cartagena, Ciudad de Derechos, en sus ciclos de Circulación Nacional e Internacional, busca impulsar la movilidad artística y el intercambio cultural. En su última edición benefició a 33 proyectos con una inversión de $483 millones, fortaleciendo la proyección de los artistas cartageneros en distintos escenarios del país y del mundo.