Seis menores reclutados por grupos ilegales han sido recuperados en el pacífico de Nariño este año

Tumaco-Nariño

El Ejército Nacional confirmó que ya son seis los menores de edad que en lo corrido de este año, han logrado ser recuperados de estructuras al margen de la ley, tras ser victimas de reclutamiento.

El caso mas reciente se registró en zona rural de Tumaco, en donde en una operación desarrollada por la Fuerza de Tarea Hércules se logró ubicar a una menor de edad que había sido reclutada por la estructura Oliver Sinisterra del extinto alias Guacho.

En esta acción además se logró el sometimiento de un combatiente y la captura de de tres más a quienes les fueron encontradas armas, municiones y explosivos.

Con estos casos ya son 31 capturas y 12 sometimientos a la justicia de combatientes de distintos grupos en esta región del país.

Las Fuerzas Militares informaron que esta operación se logro gracias a labores de inteligencia un entre los Ejércitos de Colombia y Ecuador, con lo que se afectó la capacidad logística de dicha estructura criminal.

Reclutamiento de menores en Nariño

La proliferación de estructuras armadas en Nariño, sumada a la falta de oportunidades para niños y jóvenes ha generado un escenario de riesgo para esta población especialmente en los municipios del Litoral, atraída por ofrecimientos ambiciosos de dinero que la mayoría de veces no se cumplen y por el contrario terminan en una completa vulneración de sus derechos fundamentales.

Ante el complejo panorama en julio pasado la Gobernación de Nariño, convocó a secretarios de Gobierno, comisarios de familia, personeros municipales y enlaces de víctimas a participar de sesiones orientadas en la identificación de riesgos, la activación de rutas de protección y promover respuestas institucionales frente al reclutamiento forzado, la utilización de menores y la violencia sexual.