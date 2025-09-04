Noticias regionales

Una familia damnificada tras incendio en el sector de Bachué

Autoridades investigan la causa de la conflagración que acabo con el inmueble

Pasto-Nariño

Una vivienda de dos niveles construida en madera y una bodega resultaron consumidas por un incendio estructural en el barrio Bachué. La emergencia dejó una familia damnificada, conformada por cuatro personas, entre estas dos adultos mayores.

Según el informe entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, la vivienda quedó totalmente destruida por las llamas. “Gracias a la intervención conjunta con la Policía Nacional y Tránsito Municipal, la conflagración fue controlada después de tres horas de arduo trabajo por parte de Bomberos Pasto, con el apoyo de 16 bomberos, 2 máquinas extintoras y 2 carrotanques de la institución” señala el informe del organismo de socorro.

Así mismo, una ambulancia brindó atención prehospitalaria y trasladó al Hospital San Pedro a dos adultos mayores, vecinos del lugar, que resultaron afectados por la inhalación de humo.

Desde la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio se entregó ayuda humanitaria a la familia afectada.

Por el momento, no hay hipótesis sobre las causas que originaron la emergencia que también consumió electrodomésticos, enseres, equipos y maquinaria de construcción.

