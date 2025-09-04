Asegurados integrantes de una red que hurtaba vehículos y motocicletas en el sur de Nariño

Tuquerres-Nariño

La Fiscalía judicializó a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como ¨Los Garreta¨, señalados de varios delitos entre estos el hurto de automotores en el municipio de Túquerres

El ente investigador constató que estas personas concertaban estos actos delincuenciales para lo cual recurrirían a armas de fuego y cortopunzantes con las cuales agredían a sus víctimas en caso de oponer resistencia.

Los procesados, al parecer, usaban vías terciarias de los municipios de Sapuyes, Guachucal y Pupiales (Nariño) para llevar los automotores a Ipiales, donde los ocultaban en sectores como Centenario y Las Ánimas.

Existen pruebas de que a través de intermediarios se contactaban con los propietarios de los vehículos robados a quienes les exigían la entrega de sumas de entre 8’000.000 y 15’000.000 para su devolución, so pena de deshuesarlos o venderlos.

La Fiscalía informó que cuenta con información que vincularía a los procesados con los secuestros de personas a las que contactaban con la falsa idea de transportar verduras. Durante el transcurso del viaje eran amenazados con armas de fuego y despojados de sus vehículos. Circunstancias similares habrían sucedido con parejas que se movilizaban en motocicletas.

La Fiscalía evidenció que los investigados estarían implicados en, al menos, cinco hechos delictivos cometidos por Los Garreta cuyas capturadas se dieron tras allanamientos en los municipios de Túquerres y El Contadero. En estos procesos fueron incautadas licencias de tránsito, dos motocicletas y un vehículo, además de llaves de otros vehículos.