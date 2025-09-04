Se amplía el subsidio comunitario para servicio de acueducto en el país

El presidente Gustavo Petro, firmó este lunes un decreto que amplía el subsidio comunitario para el servicio de acueducto, con el fin que más hogares de bajos ingresos puedan acceder a este recurso vital. Además, esta iniciativa busca reconocer la gestión comunitaria, la cual vela por el derecho al agua y al saneamiento básico, que según el ministerio beneficia a 9 millones de personas en el país.

“El Ministerio de Vivienda junto con los Gestores Comunitarios del Agua, la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, formulamos esta política, en la que se reconoce el papel fundamental que representa este modelo de gestión para más de 9 millones de personas en todo el territorio nacional” mencionó el Ministerio de Vivienda.

Adicionalmente, este decreto plantea:

La creación de la Mesa de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, en la que los gestores comunitarios dialogan con el Ministerio, para incidir en las políticas públicas que impactan en su ejercicio.

que impactan en su ejercicio. La habilitación, de un mecanismo que permite que los gestores comunitarios, mediante convenios solidarios financiados con recursos de la nación, formulen y ejecuten sus propios proyectos y acciones , que contribuyan a su sostenibilidad.

, que contribuyan a su sostenibilidad. La creación de la estrategia “Ministerio Ambulante”, la cual busca fortalecer la gestión comunitaria mediante el acompañamiento , la formación y asistencia técnica del Ministerio de Vivienda en los territorios.

, la formación y asistencia técnica del Ministerio de Vivienda en los territorios. Y se precisan las responsabilidades de las entidades de orden nacional, departamental y municipal, para que cada uno de estos niveles cuente con el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico.

La estrategia ruta Comuniagua

La Ruta ComuniAgua es una estrategia del Gobierno Nacional que busca apoyar técnica y económicamente a las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento básico, a través de estrategias como talleres, subsidio comunitario y la estructuración de proyectos. El ministerio menciona que, a la fecha, 358 Gestores Comunitarios han accedido al subsidio comunitario, lo cual ha beneficiado a más de 116 mil familias de estratos 1 y 2, y se han fortalecido las capacidades de alrededor de 1.076 gestores en todo el país.