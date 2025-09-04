Relatora Especial de la ONU advierte deficiencias en atención a desplazados en Colombia

En conversación con Caracol Radio, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, reveló algunos de los hallazgos que ha encontrado en sus visitas a diferentes países y que recopila en un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.

Entre los hallazgos, indicó que las ciudades no tienen conocimiento de cuántas personas desplazadas hay en sus territorios, lo que complica que puedan acceder a la oferta institucional.

“Porque son personas que llegan a las ciudades tal vez buscando, huyendo obviamente, buscando protección, buscando oportunidades. Muchas veces en las ciudades lo que encuentran es que se agrava sus vulnerabilidades”, manifestó.

Por otra parte, dijo que las autoridades deben dejar a un lado la estigmatización de estas poblaciones.

“Entonces hay temas fuertes de discriminación, de estigmatización, por la falta de claridad frente a quiénes son, qué les pasó, qué quieren, qué sueñan, qué capacidades tienen para aportar en ese desarrollo urbano integral”, indicó.

Desplazados internos viven en ciudades

Durante uno de los foros realizados en el marco de la Cumbre en Riohacha, reveló que, actualmente, más de 50 millones de personas desplazadas residen en ciudades.

“Muchas de estas personas tienen vocación de permanencia y eso es lo que se ha visto en los últimos años, por lo que las alcaldías deben tener mayor capacidad de atención a estas personas”, indicó.